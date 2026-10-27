Administracja Launceston College w australijskim stanie Tasmania wycofała zaproszenia dla polityków na nadchodzące uroczystości z okazji końca roku szkolnego. Decyzja jest związana z reakcją środowiska oświatowego na wpis premiera stanu Jeremy’ego Rockliffa dotyczący wydarzenia bożonarodzeniowego w innej szkole, informuje ABC News Australia.

List dyrektorki college'u

ABC zapoznało się z listem dyrektorki college'u Vicki McCrill, datowanym na 27 października i skierowanym do jednego z tasmańskich polityków. W liście wskazano, że college popiera obawy Tasmanian Association of State School Organisations, Australian Education Union oraz Tasmanian Principals Association.

Dyrektorka oświadczyła, że sposób rozpatrzenia skargi przez premiera spowodował cierpienie i szkody wśród członków lokalnej społeczności szkolnej. Według niej college postanowił wesprzeć działania związkowe i wycofać zaproszenia dla polityków na planowane uroczystości. Według ABC zaproszenia prawdopodobnie wycofano dla przedstawicieli wszystkich partii.

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Spór wokół Bożego Narodzenia

14 października Jeremy Rockliff napisał w mediach społecznościowych, że otrzymał informacje o próbach usunięcia wszelkich odniesień do Bożego Narodzenia z organizowanych w szkołach uroczystości na koniec roku. Chodziło o Trevallyn Primary School w Launceston, gdzie planowano zmienić nazwę wydarzenia „Christmas on the Hill” na „End of Year Extravaganza”.

Jednocześnie, według ABC, szkoła nadal planowała przeprowadzić szereg wydarzeń o tematyce bożonarodzeniowej. Premier nie podał nazwy placówki oświatowej w swoim wpisie, jednak później została ona ujawniona. ABC podaje również, że pełniący obowiązki dyrektora szkoły podstawowej prawdopodobnie udał się na urlop z powodu stresu.

W piątek Australian Education Union wezwał polityków, aby nie odwiedzali szkół publicznych na Tasmanii do końca czwartego semestru szkolnego, jeśli premier nie przeprosi. Szef tasmańskiego oddziału związku Brian Wightman oraz tasmańska senator Helen Polley wezwali Jeremy’ego Rockliffa i minister edukacji Jo Palmer do przeprosin za tę sytuację.

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