Government College w Lahaurze w Pakistanie powołało komisję do zbadania zarzutów molestowania i szantażu wobec wykładowcy. Stało się to po incydencie z 7 listopada, podczas którego, według świadków, dwie kobiety uderzyły adiunkta języka angielskiego w czasie przerwy na herbatę na konferencji Thaap, informuje Dawn.

Incydent na konferencji

Według świadków na konferencji były trzy kobiety: dwie z nich miały bić wykładowcę pięściami, podczas gdy trzecia nagrywała zdarzenie telefonem. Nagranie później rozpowszechniło się w mediach społecznościowych. Świadkowie oświadczyli, że obecni próbowali powstrzymać kobiety, jednak bezskutecznie.

Świadkowie opowiedzieli również, że kobiety wspominały o wcześniejszych zarzutach wobec wykładowcy i żądały zwrotu 3,5 mln rupii pakistańskich, które, jak twierdziły, otrzymał on od dziewczyny. Zaprzeczyły wersji rozpowszechnianej w mediach społecznościowych, według której jedna z uczestniczek incydentu była matką tej dziewczyny. Według świadków kobiety powoływały się także na wcześniejsze postępowanie w sprawie molestowania, w wyniku którego wykładowca miał zostać oczyszczony z zarzutów.

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Raport w ciągu siedmiu dni

Stowarzyszenie absolwentów placówki Old Ravians wyraziło zaniepokojenie powtarzającymi się, jak je określiło, zarzutami molestowania, nękania, szantażu i wymuszania pieniędzy. Organizacja twierdzi, że takie oskarżenia pojawiły się po raz pierwszy w 2024 roku, a wcześniejsze dochodzenie nie było przejrzyste.

Administracja placówki oświadczyła, że wicekanclerz zwrócił uwagę na nagranie i zarzuty wobec wykładowcy. W skład komisji weszli członkowie zewnętrzni; ma ona przedstawić raport w ciągu siedmiu dni. Placówka podkreśliła politykę zerowej tolerancji wobec molestowania i zaznaczyła, że decyzja zostanie podjęta na podstawie wyników postępowania. Zarzuty wobec wykładowcy i finansowe roszczenia kobiet nie zostały jeszcze niezależnie potwierdzone. Dziennikarzom nie udało się uzyskać jego komentarza.

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