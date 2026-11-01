W Japonii byli mieszkańcy wysp, które kraj nazywa Terytoriami Północnymi, odbyli lot czarterowy w ich pobliżu, aby uczcić pamięć przodków. W sobotę samolot z 34 uczestnikami, w tym byłymi mieszkańcami wysp i ich krewnymi, wystartował z lotniska Nemuro-Nakashibetsu na Hokkaido. Jak podaje The Japan Times, około godziny 11:00 uczestnicy złożyli dłonie do modlitwy podczas lotu w pobliżu wysp.

Zastępstwo wizyt na grobach

Powietrzną ceremonię upamiętniającą zorganizowano przede wszystkim z powodu zawieszenia przez Japonię i Rosję, państwo-agresora, programów wymiany. Jeden z nich umożliwiał byłym mieszkańcom odwiedzanie grobów krewnych i przodków na wyspach, do których rości sobie prawa Japonia.

Programy wymiany zawieszono z powodu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Była to druga taka ceremonia: pierwszą przeprowadzono w 2020 roku podczas pandemii COVID-19. Kolejne podobne wydarzenie zaplanowano na 7 listopada.

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Wspomnienia byłych mieszkańców

89-letnia Tomie Nishidate, była mieszkanka wyspy Kunaszyr, powiedziała, że patrząc na wyspy z samolotu, wspomina rodzinny dom i odczuwa nostalgię. W locie uczestniczyła również 90-letnia Kuni Tabata, która opowiedziała o szkole, do której uczęszczała. Jej 66-letnia córka Hitomi Hoshi powiedziała, że wyspy są jednocześnie bliskie i dalekie, oraz wspomniała, że jej matka kiedyś tam mieszkała.

Wyspy znajdują się w centrum sporu terytorialnego między Japonią a Rosją. Według publikacji wojska radzieckie zajęły je Japonii w ostatnich dniach II wojny światowej.

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