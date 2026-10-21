W Singapurze była dyrektor generalna firmy uzdatniającej wodę Hyflux, Olivia Lum Ooi Lin, oraz pięcioro innych byłych menedżerów nie będą zeznawać we własnej obronie podczas procesu. Są oskarżeni o rzekome nieujawnienie inwestorom istotnych informacji o sprzedaży energii elektrycznej w ramach projektu odsalania wody Tuaspring, informuje Channel NewsAsia.

Prokuratura zakończyła przedstawianie swojej sprawy w procesie, którego rozprawy rozpoczęły się w sierpniu 2025 roku. 21 października prawnicy sześciorga oskarżonych poinformowali sąd, że nie złożą wniosku o stwierdzenie braku sprawy wymagającej odpowiedzi. Następnie główny sędzia okręgowy Toh Han Li wezwał oskarżonych do przedstawienia obrony.

Stanowisko obrony

Obrońcy 65-letniej Lum i pozostałych oskarżonych oświadczyli, że ich klienci nie będą osobiście zeznawać. Zamiast tego obrona wspólnie powoła biegłego. Na 23 listopada wyznaczono konferencję, podczas której mają zostać ustalone kolejne terminy rozpraw. Następnie obrona przedstawi swoją sprawę.

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Wraz z Lum w sprawie występują były dyrektor finansowy Hyflux Cho Wee Peng oraz byli niezależni dyrektorzy Teo Kiang Kok, Christopher Murugasu, Goh Chee Chong i Lee Joo Hai.

Istota sprawy

Prokuratura kontynuuje postępowanie wobec Lum w sprawie dwóch zarzutów na podstawie ustawy o papierach wartościowych i kontraktach terminowych. Pierwszy dotyczy publicznej oferty papierów wartościowych o wartości 200 mln dolarów singapurskich, w której, według prokuratury, pominięto informacje o sprzedaży energii elektrycznej. Drugi dotyczy jej rzekomej zgody, jako dyrektor generalnej, na umyślne nieprzekazanie giełdzie informacji związanych z tą sprzedażą. Kolejne cztery zarzuty wobec Lum zostały odroczone lub nie są rozpatrywane w tym procesie.

Według prokuratury Hyflux przedstawiała Tuaspring jako swój drugi i największy zakład odsalania wody morskiej w rejonie Tuas. Jednocześnie firma miała nie ujawnić, że sprzedaż wody państwowej agencji PUB po bardzo niskiej cenie planowano finansować nową działalnością polegającą na sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni. Nieudane wejście na singapurski rynek energii elektrycznej, według prokuratury, przyczyniło się do upadku firmy i dotknęło około 34 tys. inwestorów, którym z tytułu bezterminowych papierów wartościowych i akcji uprzywilejowanych należało się łącznie 900 mln dolarów singapurskich.

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