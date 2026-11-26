Była dyrektorka operacyjna giełdy kryptowalut FTX Constance Wang oświadczyła, że Netflix nie konsultował z nią jej przedstawienia w miniserialu „Altruiści”. We wpisie w serwisie X skrytykowała kreację aktorki Madison Hu, nazywając ją bardzo stereotypową.

Uwagi dotyczące akcentu

Wang zaznaczyła, że jedna rozmowa z nią mogłaby uchronić Hu przed użyciem chińskiego akcentu, którego, jak twierdzi była menedżerka FTX, ona nie ma.

Jak podaje Variety, Wang wcześniej również mówiła, że ona i inni byli pracownicy Alameda Research oraz FTX rozpoznali w serialu niewiele poza imionami. Według jej oceny fabuła ma niewiele wspólnego z tym, co faktycznie działo się w tych firmach.

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Fabuła serialu

„Altruiści” zadebiutowali na Netflixie 19 listopada. Miniserial stworzony przez Grahama Moore’a jest inspirowany historią założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda i byłej dyrektor generalnej Alameda Research Caroline Ellison. Główne role zagrali Anthony Boyle i Julia Garner. Zgodnie z oficjalnym opisem serial opowiada o dwojgu ambitnych młodych idealistach oskarżonych o kradzież 8 miliardów dolarów.

Bankman-Fried założył giełdę kryptowalut FTX w 2019 roku. Po upadku firmy federalna ława przysięgłych uznała go za winnego w siedmiu zarzutach oszustwa i spisku, a następnie został skazany na 25 lat więzienia. Władze USA twierdziły, że za pośrednictwem FTX i Alameda Research oszukał inwestorów i klientów na ponad 10 miliardów dolarów.

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