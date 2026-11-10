W Polsce była pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki kraju Barbara Mróz-Gorgoń opublikowała oświadczenie w sprawie raportu „Portret Polaków”. Poinformowała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która prowadzi śledztwo, dotychczas nie postawiła jej zarzutów ani nie wezwała jej do złożenia zeznań w charakterze świadka. Poinformował o tym Polsat News.

Wyjaśnienia dotyczące pliku roboczego

Mróz-Gorgoń oświadczyła, że 26-stronicowy dokument, który spotkał się z krytyką z powodu błędów merytorycznych, językowych i redakcyjnych, był materiałem roboczym, a nie ostateczną wersją raportu. Według niej plik został opublikowany na stronie Fundacji Marka Polska Think Tank, którą wówczas kierowała, wskutek błędu technicznego.

Była urzędniczka przyznała, że błędem było dołączenie przez nią pliku roboczego do wiadomości e-mail skierowanej do członków think tanku. Według jej wersji dokument później stał się dostępny za pośrednictwem kodu QR i został publicznie rozpowszechniony. Twierdzi również, że materiał był porządkowany za pomocą narzędzi redakcyjnych, w tym sztucznej inteligencji, a jego treść stanowiła zestaw roboczych tez i otwartych pytań do dalszej pracy.

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Twierdzenia dotyczące ostatecznego raportu i wynagrodzenia

Według Mróz-Gorgoń opublikowany 26-stronicowy plik nie był dokumentem, za który dokonano płatności, w tym ze środków państwowych. Oświadczyła, że ostateczny raport liczył 156 stron i był rezultatem kilkumiesięcznych badań jakościowych, spotkań i paneli w całym kraju z udziałem ponad 100 osób.

Poinformowała, że za wielomiesięczną pracę otrzymała 60 tys. zł brutto w dwóch wypłatach po 30 tys. zł. Mróz-Gorgoń zapewniła, że Fundacja Marka Polska Think Tank nie była odbiorcą środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Polski ani innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadania państwowego. Za pośrednictwem przedstawicieli przekazała prokuraturze dokumenty i informacje, deklarując gotowość do współpracy ze śledztwem. Na końcu oświadczenia przeprosiła za błąd, który, jak stwierdziła, wiele ją kosztował w życiu zawodowym i prywatnym.

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