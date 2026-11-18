W San Francisco w Stanach Zjednoczonych były dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang może zgłosić dwóch kandydatów do rady dyrektorów spółki na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jak podaje Channel NewsAsia, prawo to wynika z dokumentów korporacyjnych i materiałów dla akcjonariuszy.

Zgodnie z zasadami Nvidii akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy może zgłaszać kandydatów do uwzględnienia w materiałach pełnomocniczych i poddania pod głosowanie na dorocznym zgromadzeniu, jeśli posiada ponad 3% głosów przez co najmniej trzy lata. Doroczne zgromadzenie spółki zwykle odbywa się w czerwcu.

Udział Huanga

Huang i powiązane z nim podmioty posiadają ponad 3% akcji Nvidii od ponad trzech lat, według danych LSEG. Obecnie należy do niego około 3,5% spółki.

Może zgłaszać kandydatów, którzy spełniają wymogi dla niezależnych członków rady dyrektorów. Samo zgłoszenie nie gwarantuje jednak miejsc w radzie: kandydaci muszą uzyskać poparcie akcjonariuszy w głosowaniu.

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Nvidia może również nie umieścić nominowanego na karcie do głosowania, jeśli dana osoba naruszyła statut lub wewnętrzne zasady spółki.

Dochodzenie i możliwy powrót

8 listopada rada dyrektorów Nvidii poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia w związku z publikacjami, według których Huang mógł być celem działań zagranicznego wywiadu. Reuters nie zdołał ustalić, czy zachowanie Huanga naruszało statut lub wewnętrzne zasady spółki.

Po rezygnacji Huanga w ubiegłym tygodniu niektórzy menedżerowie, pracownicy i inwestorzy opowiadali się za jego powrotem na stanowisko. Huang oświadczył, że ponowne kierowanie Nvidią byłoby dla niego zaszczytem, jeśli rada dyrektorów uznałaby to za najlepszą decyzję dla akcjonariuszy i pracowników. Jednocześnie trzy osoby zaznajomione z sytuacją powiedziały Reutersowi, że rada nie rozważała przywrócenia go na stanowisko.

Po zamknięciu wtorkowej sesji Nvidia prognozowała kwartalne przychody wyższe od oczekiwań Wall Street.

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