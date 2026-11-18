Były szef Nvidia Jensen Huang zgodził się zeznawać przed Komisją Bankową Senatu USA. Przewodniczący komisji, republikański senator z Karoliny Południowej Tim Scott, oświadczył, że liczy na przeprowadzenie przesłuchania przed Bożym Narodzeniem.

Przesłuchania w Senacie i Izbie Reprezentantów

Według UPI, zeznawać zgodził się również sekretarz handlu USA Howard Lutnick. Stało się to wiadome dzień po tym, jak Huang zgodził się wystąpić 1 grudnia przed trzema komisjami Izby Reprezentantów.

W Izbie Reprezentantów Huang ma zostać zapytany o możliwe szpiegostwo Chin oraz potencjalne naruszenia amerykańskich zasad eksportu zaawansowanych półprzewodników.

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Oświadczenia dotyczące Megaspeed

UPI poinformowała również, że Huang opuścił Nvidia w ubiegłym tygodniu po ujawnieniu informacji o jego dwóch pozamałżeńskich związkach. Według agencji jedna z kobiet, Alice Huang, jest podejrzewana o szpiegowanie na rzecz Chin.

Scott powiedział CNBC, że chce ustalić, czy wspomniane relacje wpłynęły na kontrolę Nvidia nad dostępem do najnowocześniejszych chipów. Powiedział także, że Lutnick i Departament Handlu USA już w marcu zostali ostrzeżeni o prawdopodobnej pomocy singapurskiej firmy Megaspeed dla Chin w uzyskaniu zaawansowanych półprzewodników.

Według Scotta Alice Huang była kierowniczką w Megaspeed, a sama firma powinna zostać wpisana na listę zagranicznych rządów, firm i osób objętych amerykańskimi ograniczeniami handlowymi.

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