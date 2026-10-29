W Japonii Tatsumi Kawai, były menedżer dużej firmy budowlanej Takenaka, przyznał się do zarzutów nadużycia zaufania w sprawie zawyżonych rachunków za prace związane ze Światową Wystawą Expo 2025 w Osace. Informuje o tym The Japan Times.

Pierwsza rozprawa w sprawie

61-letni Kawai potwierdził postawione mu zarzuty podczas pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Osace. Jest oskarżony o wyrządzenie szkody finansowej firmie Takenaka z siedzibą w Osace.

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Zawyżanie kosztów

Zgodnie z aktem oskarżenia i innymi informacjami Kawai miał działać w zmowie z szefem firmy budowlanej z prefektury Nara. Według śledczych od lutego do czerwca 2025 roku zawyżali oni koszty tymczasowego biura na terenie Expo.

Jak podały źródła śledcze, część zawyżonej kwoty prawdopodobnie wykorzystano na remont mieszkania Kawaia w mieście Nara oraz kawiarni prowadzonej przez jego krewnych. Źródła te oszacowały straty Takenaka na 13,6 mln jenów.

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