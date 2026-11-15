W Izraelu były premier i lider partii B’Yachad Naftali Bennett w zamkniętych rozmowach wezwał blok kierowany przez Gadiego Eisenkota, by nie nakłaniał partii ultraortodoksyjnych do wejścia do przyszłej koalicji, lecz wywierał na nie presję polityczną. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na Walla.

Naciski zamiast ustępstw

Według Walla Bennett uważa, że partiom ultraortodoksyjnym należy pokazać, co mogą stracić, jeśli pozostaną poza rządem. Wezwał do promowania inicjatywy „Sojusz Tych, Którzy Służą”, aby skłonić te partie do przyłączenia się do koalicji z obawy przed konsekwencjami pozostawania w opozycji.

Kampania wyborcza Bennetta w dużej mierze była zbudowana wokół tej inicjatywy oraz obietnicy zmiany priorytetów państwa wobec osób służących w Siłach Obronnych Izraela. Jednocześnie publicznie nie sprecyzował, czy jest gotów wejść do rządu razem z partiami ultraortodoksyjnymi.

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Negocjacje w sprawie rządu

Według informacji Walla Bennett nie zdecydował jeszcze, który wariant koalicji popiera: rząd opierający się na wsparciu partii arabskich czy koalicję z udziałem sił ultraortodoksyjnych, która wymagałaby kompromisów w sprawie poboru do wojska.

W przeddzień zaprzysiężenia Knesetu Bennett po raz pierwszy publicznie skomentował negocjacje dotyczące utworzenia rządu. W wiadomości głosowej do działaczy partyjnych oświadczył, że robi wszystko, co możliwe, aby pomóc liderowi partii Yashar Gadiemu Eisenkotowi utworzyć syjonistyczny rząd odnowy narodowej i doprowadzić do zmian dla tych, którzy służą. Powiedział także, że rezerwiści potrzebują ludzi, którzy podzielą z nimi ten ciężar.

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