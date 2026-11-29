W USA firma ubezpieczeniowa EquiTrust Life Insurance, wcześniej należąca do koszykarza Magica Johnsona, skierowała 12,3 mld dolarów do przedsiębiorstw kontrolowanych przez lub powiązanych z Markiem Walterem, właścicielem klubu baseballowego Los Angeles Dodgers. Pożyczki dla takich firm stanowiły ostatecznie około jedną trzecią aktywów EquiTrust, podaje Fortune, powołując się na The Wall Street Journal.

Inwestycje firm ubezpieczeniowych

Według publikacji EquiTrust i powiązana z nią Heritage Life Insurance skierowały łącznie ponad 19 mld dolarów do firm powiązanych z Walterem. The Wall Street Journal zauważa, że inwestycje te są podobne do kredytowania podmiotów powiązanych, które federalni śledczy badają w należących do Waltera firmach ubezpieczeniowych.

Walter, który jest także dyrektorem wykonawczym Guggenheim Partners, zaprosił Johnsona do zainwestowania w EquiTrust w 2015 roku. Aktywa ubezpieczyciela w okresie własności Johnsona wzrosły ponad dwukrotnie, a on sam otrzymał około 234 mln dolarów dywidend. Do 2025 roku Johnson sprzedał ubezpieczyciela firmie Amistad Financial, lecz zachował inwestycję w tym biznesie.

Bloomberg wcześniej informował, że Amistad Financial, w której Johnson zasiada w radzie dyrektorów i jest akcjonariuszem mniejszościowym, od marca do czerwca 2026 roku również udzielała kredytów firmom i pośrednikom powiązanym z Walterem. Ani Johnson, ani EquiTrust nie zostali oskarżeni o bezprawne działania.

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Śledztwo w sprawie firm ubezpieczeniowych Waltera

Federalni prokuratorzy na Manhattanie oraz amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawdzają, czy firmy ubezpieczeniowe Waltera nie klasyfikowały inwestycji w powiązany biznes jako niezależnych transakcji, które powinny zostać ujawnione regulatorom. Śledztwo dotyczy Delaware Life Insurance oraz Clear Spring Life and Annuity.

Obie firmy otrzymały w lutym wezwania od wielkiej ławy przysięgłych. Wewnętrzna kontrola, według dokumentów regulacyjnych, wykazała, że ponad 20 mld dolarów pożyczek i inwestycji powinno zostać określonych jako transakcje z podmiotami powiązanymi, informował The New York Times.

19 listopada regulator ubezpieczeniowy stanu Delaware oświadczył, że prowadzi własne śledztwo wspólnie z organami federalnymi, w tym z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka holdingowa Waltera TWG Global zaprzecza naruszeniom i twierdzi, że działała w dobrej wierze. Walterowi ani jego firmom nie postawiono zarzutów karnych.

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