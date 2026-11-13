Były pomocnik Manchesteru United i reprezentacji Anglii David Beckham zostanie wprowadzony do Narodowej Galerii Sław Piłki Nożnej USA jako członek rocznika 2027. Ceremonia odbędzie się 16 kwietnia 2027 roku we Frisco w Teksasie.

Wkład w rozwój MLS

Jak informuje BBC Sport, Beckham dowiedział się o wyborze w głosowaniu weteranów podczas czwartkowego spotkania rady zarządzającej MLS. Określił swój czas w USA jako niezwykłą podróż i powiedział, że chce jeszcze przez wiele lat rozwijać ligę oraz piłkę nożną w kraju.

W 2007 roku Beckham przeszedł z Realu Madryt do Los Angeles Galaxy, podpisując pięcioletni kontrakt. W ciągu sześciu sezonów w klubie rozegrał 124 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelił 20 goli oraz dwukrotnie zdobył MLS Cup i Supporters’ Shield. W 2009 i 2010 roku piłkarz miał także dwa okresy wypożyczenia do Milanu.

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Współwłaściciel Interu Miami

Po zakończeniu kariery w 2013 roku Beckham został współwłaścicielem klubu MLS Inter Miami. W 2023 roku klub podpisał kontrakt z mistrzem świata w reprezentacji Argentyny, Lionelem Messim.

Wraz z Beckhamem do Galerii Sław wybrano byłe reprezentantki USA Megan Rapinoe i Julie Ertz, w pierwszym roku, w którym uzyskały prawo do nominacji. Zdobywczyni Złotej Piłki Rapinoe oraz pomocniczka Ertz dwukrotnie zdobywały mistrzostwo świata z reprezentacją USA — w 2015 i 2019 roku.

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