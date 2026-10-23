W Australii ława przysięgłych Sądu Najwyższego uznała 74-letniego byłego policjanta Stephena Fredericka Johnsona za winnego zabójstwa Christophera Jarvisa, ojca z Warrnambool. Skazujący werdykt dotyczy dawnej sprawy zabójstwa popełnionego w czerwcu 2006 roku.

Zaginięcie Christophera Jarvisa

Jarvis miał 38 lat, gdy 13 czerwca 2006 roku zniknął ze swojego domu w Wangoom, niedaleko Warrnambool. Od tamtej pory nikt go nie widział. Johnson nie przyznawał się do jednego zarzutu zabójstwa związanego z zaginięciem Jarvisa.

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Dalsze kroki w sprawie

Po ogłoszeniu werdyktu przyjaciele i krewni Jarvisa cieszyli się i świętowali w sądzie. Nie złożono wniosku o zwolnienie Johnsona za kaucją. Wyrok zostanie mu wymierzony później. ABC poinformowało, że dziennikarz nadal zbiera i weryfikuje dodatkowe szczegóły sprawy oraz opublikuje aktualizację, jak podaje ABC News Australia.

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