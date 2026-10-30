W Sydney w Australii były pracownik placówki opieki nad dziećmi Ashley Paul Griffith usłyszał 202 zarzuty dotyczące przestępstw wobec dzieci. Policja Nowej Południowej Walii podała, że 48-letni mężczyzna miał dopuszczać się przemocy seksualnej wobec 23 dzieci w wieku od jednego do pięciu lat, gdy pracował w wewnętrznej zachodniej części Sydney od lipca 2014 roku do grudnia 2017 roku.

Zarzuty po śledztwie

Jak informuje ABC News, wśród zarzutów jest 68 przypadków współżycia seksualnego z dzieckiem poniżej 10. roku życia oraz 42 przypadki współżycia seksualnego w okolicznościach obciążających z dzieckiem w tym wieku. Griffithowi zarzuca się także 23 przypadki wytwarzania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, a także napaści na tle seksualnym w okolicznościach obciążających wobec dzieci.

Stanowa jednostka policji ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz Australijska Policja Federalna prowadzą dochodzenie w sprawie zarzutów związanych z Sydney od listopada 2022 roku. Według policji w ramach długiego i złożonego śledztwa funkcjonariusze sprawdzili tysiące plików cyfrowych i prowadzili szeroko zakrojone działania mające na celu ustalenie tożsamości pokrzywdzonych.

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Sprawę odroczono do stycznia

Griffith został w środę ekstradowany z Queensland do Nowej Południowej Walii, a w piątek aresztowany w zakładzie karnym Silverwater. Podczas posiedzenia w sprawie kaucji prawniczka z pomocy prawnej Bethany Burns nie złożyła w jego imieniu wniosku o zwolnienie za kaucją, dlatego formalnie odmówiono mu kaucji. Griffith nie był obecny na posiedzeniu, a sędzia Daniel Covington odroczył rozpatrzenie sprawy do stycznia.

W 2024 roku Griffith został w Queensland skazany na dożywotnie pozbawienie wolności po przyznaniu się do przestępstw wobec 69 dziewcząt w placówkach wczesnej edukacji w Brisbane i we Włoszech na przestrzeni dwóch dekad. Sąd orzekł, że będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 27 latach więzienia.

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