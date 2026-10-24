W Australii 44-letni mężczyzna z północnej Tasmanii został oskarżony o trzy gwałty. Jak podaje ABC News, domniemane przestępstwa miały mieć miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Według redakcji mężczyzną tym jest prawdopodobnie były trener klubu piłkarskiego Bracknell Josh Adams.

Postępowanie sądowe

Mężczyzna ma stanąć przed Sądem Magistrackim w Launceston na początku przyszłego roku. Prezes Northern Tasmania Football Association Peter Gutwein powiedział, że organizacja została niedawno poinformowana o postawieniu trenerowi zarzutu poważnego przestępstwa kryminalnego.

Jak zaznaczył, stowarzyszenie nie będzie dalej komentować sprawy, ponieważ jest ona rozpatrywana przez sąd.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rezygnacja prezeski klubu

Prezeska Bracknell Football Club Nicole Jones poinformowała w mediach społecznościowych, że natychmiast rezygnuje ze stanowiska i przestaje wykonywać wszelkie oficjalne obowiązki klubowe. Niezależne medium wcześniej opublikowało materiał o prywatnej korespondencji między Jones a matką domniemanej pokrzywdzonej.

Jones przyznała, że jej wypowiedzi w korespondencji były lekceważące, niestosowne i błędne, oraz przeprosiła za nie. Gutwein powiedział, że stowarzyszenie jest głęboko zaniepokojone treścią wiadomości i przekazało sprawę Australian Football League do niezależnego rozpatrzenia. Podkreślił także, że osoby zgłaszające domniemaną przemoc seksualną powinny być traktowane z godnością, współczuciem i szacunkiem.

Czytaj nas na