Na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji koalicja 57 państw przygotowuje się do przedstawienia nowych krajowych planów ograniczenia zależności od węgla, ropy i gazu. Inicjatywa kontynuuje działalność po odejściu Kolumbii, jednego z państw założycielskich.

Koalicję utworzono w kwietniu w kolumbijskim mieście Santa Marta, aby przekształcać międzynarodowe zobowiązania dotyczące odejścia od paliw kopalnych w konkretną politykę państwową. Jak informuje The Independent, w tym tygodniu ugrupowanie ma opublikować raport o postępach uczestników, w tym o dodatkowych krajowych planach transformacji energetycznej.

Zmiana przywództwa koalicji

Irlandia i wyspiarskie państwo na Pacyfiku, Tuvalu, mają przejąć kierownictwo nad inicjatywą od Kolumbii i Niderlandów. Drugą międzynarodową konferencję koalicji planuje się przeprowadzić w lipcu 2027 roku. Irlandzkie Ministerstwo Klimatu, Energii i Środowiska potwierdziło odejście Kolumbii i oświadczyło, że wraz z Tuvalu przygotowuje program wydarzeń.

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Odejście Kolumbii nastąpiło po objęciu władzy przez prezydenta Abelardo de la Espriellę, który obiecywał wzmocnić sektor naftowo-gazowy i wznowić poszukiwania złóż. Jego poprzednik Gustavo Petro uczynił odejście od paliw kopalnych jednym z priorytetów polityki środowiskowej i zaprzestał zawierania nowych kontraktów na poszukiwanie ropy i gazu.

Dobrowolne mapy drogowe

Na COP28 w Dubaju w 2023 roku niemal 200 państw po raz pierwszy zgodziło się na odchodzenie od paliw kopalnych w systemach energetycznych, jednak porozumienie nie zawierało wiążącego harmonogramu. Na obecnym szczycie uczestnicy dyskutują nad możliwością uznania globalnej mapy drogowej opracowanej przez brazylijską prezydencję COP30 w 2025 roku.

Według Natalie Jones, doradczyni Międzynarodowego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, 23 państwa już ogłosiły krajowe lub regionalne mapy drogowe albo plany ich opracowania. Jednocześnie profesor Imperial College London Joeri Rogelj zaznaczył, że tylko kilka państw opublikowało już takie dokumenty, a dobrowolny charakter zobowiązań wymaga jasnych terminów i praktycznych rozwiązań.

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