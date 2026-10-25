Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella oświadczył, że podczas bombardowania na obszarze wiejskim gminy El Tambo, w departamencie Cauca na południowym zachodzie kraju, zginęło 10 członków ugrupowania ELN. Operacja odbyła się przed świtem 22 października, a władze poinformowały o jej wynikach 25 października.

Operacja Onyks

Według prezydenta wojsko i policja przeprowadziły operację „Onyks” przeciwko Kolumbijskiej Armii Wyzwolenia Narodowego, znanej jako ELN. Wśród zabitych, jak twierdzi de la Espriella, było dwóch dowódców ugrupowania znanych pod pseudonimami Marcos Pacífico i Ochenta, którego nazywano również Murillo.

Prezydent nazwał operację „najpotężniejszym uderzeniem od ośmiu lat” przeciwko ELN. Jak stwierdził, siły bezpieczeństwa skonfiskowały siedem karabinów, pistolet i dwa granaty. W rejonie operacji znaleziono także obóz przeznaczony dla około 25 osób.

Informuje o tym The Rio Times. Medium zaznacza, że kolumbijskie media początkowo informowały o dziewięciu zabitych, a prezydent później oświadczył, że było ich 10.

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Piąte bombardowanie

Kolumbijskie media nazywają tę operację piątym bombardowaniem nielegalnych grup zbrojnych zatwierdzonym przez władze. Taktyka ta stała się przedmiotem krytyki ze względu na obecność nieletnich w obozach ugrupowań rekrutujących dzieci.

Po uderzeniu w departamencie Guaviare pod koniec sierpnia, według kolumbijskich mediów, wśród 10 zabitych było troje nieletnich w wieku 15, 15 i 16 lat. Kolejna operacja 10 października w regionie Catatumbo w pobliżu granicy z Wenezuelą, według La Silla Vacía, doprowadziła do śmierci 16-letniej dziewczyny. Dostępne źródła nie wskazują, czy wśród zabitych w El Tambo byli nieletni.

ELN to lewicowe ugrupowanie partyzanckie, które walczy przeciwko państwu kolumbijskiemu od lat 60. XX wieku.

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