Rząd Kolumbii wstrzymał działania mające na celu zakończenie przystąpienia kraju do Nowego Banku Rozwoju BRICS. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że nie będą również podejmowane żadne nowe kroki dotyczące tej wielostronnej instytucji finansowej, poinformowała Anadolu Agency.

Decyzja kolumbijskiego MSZ

Resort spraw zagranicznych nie podał powodów tej decyzji. Jednocześnie ministerstwo zaznaczyło, że Kolumbia będzie kontynuować współpracę z innymi organizacjami wielostronnymi i partnerami międzynarodowymi, aby pozyskiwać zasoby i pomoc techniczną na potrzeby Narodowego Planu Rozwoju na lata 2026–2030.

Wcześniejsza polityka i relacje z USA

Były prezydent Gustavo Petro dążył do wzmocnienia więzi Kolumbii z krajami rozwijającymi się oraz dywersyfikacji partnerstw międzynarodowych. W maju 2025 roku, podczas wizyty w Szanghaju, spotkał się z prezes Nowego Banku Rozwoju Dilmą Rousseff i wyraził zainteresowanie przystąpieniem do tej instytucji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W czerwcu 2025 roku bank zatwierdził wniosek Kolumbii o członkostwo, a w listopadzie tego samego roku rząd Petra przedłożył Kongresowi projekt ustawy o ratyfikacji umowy o przystąpieniu. Decyzję o wstrzymaniu procesu podjęto w związku z polityką prezydenta Abelarda de la Esprielli, zmierzającą do odbudowy relacji z Waszyngtonem po pogorszeniu kontaktów za prezydentury Petra.

Nowa administracja, która rozpoczęła pracę w sierpniu, deklarowała zamiar wzmacniania współpracy z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Waszyngton z kolei zasygnalizował gotowość do pogłębiania więzi z nowym rządem, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa i gospodarki.

Nowy Bank Rozwoju BRICS finansuje projekty infrastrukturalne i projekty zrównoważonego rozwoju w krajach o rynkach wschodzących.

Czytaj nas na