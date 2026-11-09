W Stanach Zjednoczonych rozwój sztucznej inteligencji i budowa centrów danych mogą tymczasowo zwolnić po lokalnych głosowaniach dotyczących takich obiektów. Taką ocenę przedstawił w felietonie dla Fortune Mark Minevich, założyciel Going Global Ventures.

Według autora pod głosowanie poddano 41 lokalnych kwestii dotyczących centrów danych w 10 stanach. Wyborcy opowiedzieli się po stronie przeciwników branży we wszystkich przypadkach poza jednym głosowaniem w Harwood w Dakocie Północnej. W większości tych głosowań przewaga przekroczyła 70%.

Możliwe nowe zasady

Minevich prognozuje, że po rozpoczęciu pracy nowego składu Kongresu USA w styczniu zasady dla twórców zaawansowanych modeli AI mogą zostać zaostrzone. Wśród możliwych kroków wymienił obowiązkowe testowanie modeli według standardów państwowych, silniejszą ochronę sygnalistów, przejrzyste zgłaszanie incydentów oraz niezależne audyty.

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Zdaniem autora możliwe są także dyskusje o odpowiedzialności za działania agentów AI, ograniczeniach eksportowych dotyczących sprzętu oraz regulacji tak zwanego cenotwórstwa opartego na inwigilacji. Chodzi o wykorzystywanie danych dotyczących przeglądania stron internetowych, zakupów lub geolokalizacji konsumenta do ustalania spersonalizowanej ceny.

Warunki dla centrów danych

Minevich uważa, że aby uzyskać społeczne poparcie, firmy będą musiały samodzielnie finansować modernizację sieci elektroenergetycznych potrzebną do podłączenia obiektów, zawierać długoterminowe umowy, publikować dane o zużyciu wody i energii elektrycznej oraz ograniczać obciążenie sieci w godzinach szczytu.

Andrey Danis, szef działu infrastruktury cyfrowej w AlixPartners, przypuszcza, że ograniczenia dla dużych kampusów mogą wzmocnić rolę mniejszych regionalnych centrów danych, zlokalizowanych tam, gdzie dostępne są rezerwy energii elektrycznej. Jak stwierdził, centra danych, które mają już wszystkie pozwolenia i są w budowie, mogą stać się cenniejsze, podczas gdy projekty bez wymaganych zezwoleń dotyczących energii elektrycznej, wody i eksploatacji są zagrożone opóźnieniami lub anulowaniem.

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