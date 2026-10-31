Publicysta Jerusalem Post Michael Freund w materiale opublikowanym po wyborach do Knesetu wezwał polityków Izraela do potwierdzania obietnic wyborczych konkretnymi działaniami. Jego zdaniem zwycięstwo w wyborach nie oznacza automatycznego zdobycia zaufania społeczeństwa.

Autor zauważył, że podczas kampanii politycy obiecywali wyborcom wzmocnienie bezpieczeństwa, niższe ceny i lepszą przyszłość. Jednocześnie, w jego ocenie, prawdziwym sprawdzianem dla wybranych przedstawicieli będą decyzje po zakończeniu kampanii, gdy zniknie uwaga kamer.

Biblijny przykład odpowiedzialności

Freund odwołał się do fragmentu Drugiej Księgi Królewskiej, w którym prorok Elizeusz pomaga wdowie, która z powodu długów mogła stracić dwóch synów. Wspomniał także historię kobiety z Szunem, której syn zmarł: sługa proroka Gechazi próbował nie dopuścić jej do Elizeusza, ale ten interweniował, a później sam przyszedł do jej domu i wskrzesił dziecko.

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Zdaniem publicysty epizody te pokazują, że ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji potrzebują nie tylko współczucia. Porównał działania Elizeusza z obowiązkiem liderów, by osobiście reagowali na problemy, których nie można rozwiązać jedynie przez zlecanie ich innym osobom.

Problemy po kampanii

Freund wskazał, że politycy powinni słuchać rodziców, których dzieci od dłuższego czasu pełnią służbę rezerwową, rodzin mających trudności z opłacaniem rachunków, a także ludzi przeżywających żałobę i traumę po 7 października. Podkreślił również, że wyborcy, którzy poparli inne partie, zasługują na taki sam szacunek i uwagę.

W ocenie autora wybory określają skład następnego Knesetu, jednak wybrani politycy muszą zasłużyć na zaufanie obywateli dalszą pracą i podejmowanymi decyzjami.

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