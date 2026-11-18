Amerykański zespół Cadillac potwierdził, że fiński kierowca Valtteri Bottas pozostanie w jego składzie na sezon Formuły 1 w 2027 roku. Decyzja ta położyła kres spekulacjom na temat przyszłości 37-letniego kierowcy, informuje Sky Sports.

Debiutancki skład Cadillaca

Bottas wrócił do Formuły 1 po rocznej przerwie poza polem startowym. W debiutanckim dla Cadillaca sezonie w mistrzostwach znalazł się w pierwszym składzie nowego zespołu wraz z Sergio Perezem.

Perez w ubiegłym miesiącu przedłużył kontrakt z Cadillacem co najmniej do 2029 roku. Tym samym obaj doświadczeni kierowcy będą występować w zespole również w sezonie 2027.

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Oświadczenie Bottasa

Bottas oświadczył, że cieszy się z możliwości kontynuowania swojej drogi z Cadillacem w 2027 roku. Zaznaczył, że budowanie zespołu Formuły 1 od podstaw nie jest łatwym zadaniem, ale to właśnie czyni to wyzwanie wyjątkowym.

Według fińskiego kierowcy zespół położył już fundament, uczy się i poprawia, a on wierzy we wspólny projekt. Jego deklaracja, że zostaje, była nawiązaniem do komunikacji radiowej po zwycięstwie Bottasa w Grand Prix Australii 2019 w barwach Mercedesa.

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