Zespół Formuły 1 Haas przedłużył umowę z brytyjskim kierowcą Oliverem Bearmanem na sezon 2027. Jak informuje Sky Sports News, po kilku miesiącach negocjacji strony uzgodniły roczne przedłużenie kontraktu.

Negocjacje zakończyły się przed Grand Prix Kataru

Zarówno zespół, jak i 21-letni kierowca wcześniej wielokrotnie deklarowali chęć kontynuowania współpracy, jednak negocjacje przeciągały się przez kilka miesięcy. Wywołało to spekulacje dotyczące możliwego wpływu związków Bearmana z Ferrari, którego akademię ukończył i z którym nadal jest związany.

Przed Grand Prix Las Vegas Bearman mówił, że jest rozczarowany brakiem decyzji w sprawie kontraktu. Haas oficjalnie potwierdził przedłużenie umowy w czwartek, przed Grand Prix Kataru.

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Skład Haas na 2027 rok jest skompletowany

Bearman oświadczył, że cieszy się z pozostania w TGR Haas F1 Team, które, jak powiedział, odegrało ważną rolę w jego rozwoju. Zaznaczył również, że zespół chce nadal robić postępy i ma niedokończoną pracę.

Szef Haasa Ayao Komatsu nazwał kontynuowanie współpracy z Bearmanem naturalną decyzją. Jak powiedział, zespół widział rozwój zawodowy kierowcy, jego zaangażowanie i chęć rozwijania siebie oraz zespołu.

Bearman skompletował skład Haasa na 2027 rok. Jego partnerem będzie brazylijski debiutant Rafael Camara, którego miesiąc wcześniej ogłoszono następcą Estebana Ocona. Ocon miał dokończyć sezon 2026, jednak po konflikcie z zespołem został zastąpiony w Meksyku przez kierowcę rezerwowego Ryo Hirakawę, a Camara otrzymał ostatnie cztery wyścigi sezonu, aby przygotować się do swojego pierwszego pełnego roku w Formule 1. Po potwierdzeniu kontraktu Bearmana wszystkie 11 zespołów mistrzostw wyznaczyło obu kierowców na 2027 rok.

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