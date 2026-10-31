W Seulu zespół specjalnego doradcy Lee Tae Hana poprosił Narodową Komisję Wyborczą Korei Południowej o zachowanie w nienaruszonym stanie 420 urn wyborczych, które mogą być potrzebne do ponownej kontroli. Informuje o tym Korea Herald.

Kontrola kart do głosowania

Urny były przechowywane w kompleksie piłki ręcznej w Parku Olimpijskim w południowo-wschodnim Seulu po wyborach lokalnych 3 czerwca. W czwartek zespół śledczy wywiózł je z kompleksu po sprawdzeniu wszystkich 2,47 mln kart do głosowania oddanych w dzielnicy Songpa.

Śledztwo dotyczy bezprecedensowego niedoboru kart do głosowania w dniu wyborów. Z tego powodu niektórzy wyborcy nie mogli zagłosować, ponieważ nie dopuszczono ich do głosowania, zanim zdążyli oddać głos.

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Przechowywanie i dodatkowa kontrola

Według komisji wyborczej karty do głosowania umieszczono w 433 urnach. Spośród nich 420 urn, wobec których podczas kontroli nie zgłoszono zastrzeżeń, przewieziono do magazynu komisji w regionie stołecznym. Zgodnie z prawem wyborczym będą one przechowywane przez okres kadencji wybranych urzędników.

Zespół specjalnego doradcy zabrał pozostałe 13 urn do dalszej kontroli z powodu zastrzeżeń zgłoszonych przez obecnych obserwatorów. Część tych urn ma zostać skierowana do Narodowej Służby Kryminalistycznej w celu bardziej szczegółowego badania. Od czerwca protestujący utrudniali wywożenie kart do głosowania z kompleksu, domagając się odpowiedzialności za ich niedobór oraz ponownego przeprowadzenia wyborów.

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