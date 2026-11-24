Washington Commanders pokonali Cincinnati Bengals 22:20 w meczu futbolu amerykańskiego w Landover w stanie Maryland w USA. Debiutant Drew Stevens wykorzystał pięć field goali — swój najlepszy wynik w sezonie — a decydujące kopnięcie z 26 jardów wykonał wraz z upływem czasu gry, informuje The Japan Times.

Decydująca akcja Washingtonu

Na 46 sekund przed końcem Bengals objęli prowadzenie 20:19 po field goalu Evana McPhersona z 56 jardów. W odpowiedzi rozgrywający Commanders Jayden Daniels dwukrotnie znalazł podaniem Antonio Williamsa: na 22 i 42 jardy. Drugie złapanie piłki doprowadziło Washington na 8-jardową linię rywala.

Gospodarze zdołali zatrzymać zegar na cztery sekundy przed końcem, po czym Stevens zapewnił drużynie zwycięstwo. Daniels zakończył mecz z 23 celnymi podaniami na 35 prób, uzyskując 289 jardów, a także zdobył 55 jardów w sześciu biegach. Williams, również debiutant, ustanowił swoje najlepsze wyniki w sezonie — dziewięć złapań i 122 jardy.

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Przerwana seria Cincinnati

Cincinnati poniosło pierwszą porażkę po pięciu kolejnych zwycięstwach. Rozgrywający Joe Burrow zaliczył 28 celnych podań na 40 prób, uzyskał 300 jardów i rzucił dwa przyłożenia. Punktujące podania złapali Tee Higgins i Colby Young, a Boye Mafe zanotował trzy sacki — najlepszy wynik w swojej karierze.

Drużyna z Cincinnati przerwała również rekordową dla klubu serię pięciu meczów, w każdym z których zdobywała co najmniej 30 punktów. Dla Commanders było to trzecie zwycięstwo w ostatnich czterech spotkaniach; ich bilans wynosi 4-5-1, podczas gdy Bengals mają 7-3.

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