Mishal Abdelrahman, dowódca 27. i 28. jednostek Sił Szybkiego Wsparcia, wraz z oficerami i żołnierzami podlegającymi jego dowództwu przeszedł na stronę armii Sudanu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na Sudańską Agencję Informacyjną SUNA.

Przejście do armii

Abdelrahman ogłosił odejście z paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia przed przedstawicielami sudańskiej armii i służb wywiadowczych. Jak powiedział, żołnierze, którzy przeszli razem z nim, zrobili to dobrowolnie i są gotowi walczyć po stronie sił zbrojnych kraju. SUNA nie podała liczebności tego zgrupowania.

Nie jest to pierwsze zgłoszone w ostatnich miesiącach przejście żołnierzy z szeregów Sił Szybkiego Wsparcia. 2 listopada armia oświadczyła, że inna grupa bojowników poddała się 4. Dywizji Piechoty w Damazinie, stolicy stanu Nil Błękitny.

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Zestrzelony dron w Darfurze

Osobno sudańska armia oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej zestrzeliły drona na południowy zachód od Karnoi w Darfurze Północnym. W krótkim oświadczeniu wojskowi nazwali aparat „wrogim dronem strategicznym”, nie podając jego operatora ani modelu.

Walki między sudańską armią a Siłami Szybkiego Wsparcia trwają od 15 kwietnia 2023 roku. Konflikt rozpoczął się z powodu sporów dotyczących włączenia formacji paramilitarnej do regularnych sił zbrojnych. Wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar, doprowadziła do przesiedlenia milionów ludzi i zniszczenia infrastruktury cywilnej, w tym szpitali i placówek medycznych.

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