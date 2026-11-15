Dowódca Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał major Ołeh Apostoł, oświadczył, że ofensywa Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w Ukrainie zwalnia, a jedną z przyczyn są znaczne straty rosyjskiej armii. Według niego wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne, lecz nie osiągają szybkich sukcesów operacyjnych, które pozwoliłyby rozwijać natarcie. informuje Politico Europe.

Apostoł zaznaczył, że zajęcie jednego pasa leśnego w ciągu miesiąca nie może być uznane za sukces operacyjny, na którym można budować dalszą ofensywę. Ocenił również, że w wyniku dwóch lokalnych operacji kontrofensywnych ukraińskie siły odzyskały w tym roku ponad 800 kilometrów kwadratowych terytorium.

Szacunki strat rosyjskiej armii

Według sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego w ostatnich miesiącach Rosja traciła co miesiąc ponad 40 tys. wojskowych zabitych lub ciężko rannych. Wstępne dane za październik, jak powiedział, wskazują, że liczba ta mogła przekroczyć 50 tys.

Ukraina i Rosja nie publikują dokładnych danych o swoich stratach wojskowych. Latem waszyngtońskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oszacowało łączne straty rosyjskich sił od początku pełnoskalowej inwazji do czerwca 2026 roku na około 1,4 mln osób, w tym 400–450 tys. zabitych. Straty Ukrainy w tym okresie centrum oszacowało na 525–625 tys. osób, w tym 125–150 tys. zabitych.

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Sprzeczne oświadczenia dotyczące kontroli nad terytoriami

Apostoł uważa, że część oświadczeń Moskwy o sukcesach na froncie ma charakter propagandowy i nie odzwierciedla trwałej kontroli nad terytoriami. Według niego rosyjscy wojskowi czasami wykorzystują nagrania z pojedynczymi żołnierzami ustawiającymi flagi jako dowód kontroli nad określonymi pozycjami.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że podczas ostatniej rundy rozmów pokojowych prowadzonych za pośrednictwem USA strona rosyjska twierdziła, iż zajęła połowę kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu. Jednocześnie Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że netto Rosja posunęła się w tym roku jedynie o 73 kilometry kwadratowe, podczas gdy Moskwa deklaruje zajęcie 6 500 kilometrów kwadratowych.

Dowódca Wojsk Desantowo-Szturmowych dodał, że Ukraina preferuje lokalne działania ofensywne, aby ograniczać straty w personelu. Według niego celem takich operacji w wielu przypadkach jest stabilizacja linii frontu, a nie zajmowanie nowych terytoriów.

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