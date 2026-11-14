Dowódca tureckiej marynarki wojennej, admirał Ercüment Tatlıoğlu, oświadczył w Aleksandrii w Egipcie, że Turcja dąży do rozwoju wspólnej z Egiptem budowy okrętów wojennych. Poinformował o tym podczas ćwiczeń morskich Sea of Friendship 2026, pisze Defense News.

Ćwiczenia w Aleksandrii

Manewry trwały od 4 do 9 listopada pod dowództwem egipskiej Floty Północnej. Poprzednie ćwiczenia odbyły się w 2025 roku po 13-letniej przerwie. Turcja skierowała do nich największy okręt swojej floty — desantowiec TCG Anadolu.

Program ćwiczeń obejmował działania sił nawodnych, operacje zwalczania okrętów podwodnych, obronę przeciwlotniczą oraz szkolenie z podwodnego szturmu. 7 listopada Tatlıoğlu przeprowadził rozmowy ze swoim egipskim odpowiednikiem, wiceadmirałem Mahmoudem Adelem Fawzym, w bazie marynarki wojennej w Aleksandrii.

Systemy bezzałogowe i budowa okrętów

Według Tatlıoğlu obie marynarki podejmują konkretne kroki, aby rozszerzyć współpracę w dziedzinie powietrznych i morskich systemów bezzałogowych. W ćwiczeniach uczestniczyły dron Bayraktar TB3 oraz jednorazowy nawodny pojazd bezzałogowy MKE Pirana.

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Turecki admirał zaznaczył, że Turcja chce wynieść współpracę obronną z Egiptem w sferze morskiej na wyższy poziom poprzez wspólną budowę okrętów — na wzór współpracy z Pakistanem w ramach projektu MILGEM. Turecka marynarka wojenna zainicjowała ten projekt w celu projektowania i budowy własnych platform morskich; w jego ramach opracowano korwety typu Ada i fregaty typu Istanbul.

Umowa morska z Libią

Fawzy oświadczył, że ćwiczenia były dobrze zaplanowane i przeprowadzone mimo niezbyt sprzyjających warunków na morzu. Zasugerował również, że w niedalekiej przyszłości egipska i turecka marynarka wojenna mogą działać ramię w ramię we wspólnych misjach.

Ćwiczenia odbyły się 15 dni po tym, jak Izba Reprezentantów na wschodzie Libii 20 października ratyfikowała turecko-libijską umowę o jurysdykcjach morskich. Jednocześnie egipski minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty podczas wizyty w Stambule 23 października nazwał tę umowę całkowicie nieważną.

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