Komatsu Mining planuje do 2030 roku zamknąć zakład w Moss Vale w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. W ramach stopniowego wygaszania działalności planowane jest tam zlikwidowanie około 265 miejsc pracy. Poinformowało o tym ABC News.

Prace zostaną przeniesione do innych regionów

Komatsu oświadczyło, że restrukturyzacja ma uprościć działalność operacyjną i uwzględnić zmiany na australijskim rynku oraz potrzeby klientów. Część prac z zakładu w Moss Vale ma zostać przeniesiona do Rutherford w regionie Hunter Valley w Nowej Południowej Walii oraz do Rockhampton w centralnej części Queensland. Niektóre prace związane z produkcją części i obróbką mechaniczną firma zamierza przekazać australijskim dostawcom.

Przedstawicielka Komatsu Helen Gibson zaznaczyła, że pracownicy byli jednymi z pierwszych poinformowanych o decyzji, a w najbliższym czasie nie przewiduje się dla nich zmian. Według Nathana Eversona, przedstawiciela Australijskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Przetwórczego, redukcje będą przeprowadzane w sześciu etapach do 2030 roku.

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Związek zawodowy poinformował o przeniesieniu części prac

Everson przekazał, że podczas spotkania z przedstawicielami pracowników firma zapowiedziała przeniesienie do Chin prac związanych z produkcją nowego sprzętu górniczego. Według niego Komatsu wyjaśniło to tym, że produkcja części i obróbka mechaniczna nie są już konkurencyjne na rynku. Dodał również, że restrukturyzacja dotknie także zakład w Rutherford.

Przewodniczący Business Southern Highlands Greg Welsh oszacował możliwy roczny spadek wydatków konsumpcyjnych w regionie na około 20 mln dolarów australijskich, jeśli pracownicy wraz z rodzinami opuszczą ten obszar. Federalna posłanka Partii Pracy Carol Berry, reprezentująca Whitlam, planuje spotkać się z Komatsu, aby omówić przyczyny zamknięcia i wsparcie dla personelu.

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