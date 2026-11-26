Połączenie omega-3 i małych dawek aspiryny ze standardowym leczeniem stomatologicznym ciężkiego zapalenia przyzębia wykazało niemal taki sam wynik kliniczny jak antybiotyki. W rocznym badaniu z udziałem 109 pacjentów docelowy wskaźnik osiągnęło 57,7% uczestników otrzymujących omega-3 i aspirynę oraz około 58% osób przyjmujących metronidazol i amoksycylinę, podaje ScienceDaily.

Jak przeprowadzono badanie

U wszystkich uczestników wykonano poddziąsłowe oczyszczanie powierzchni zębów — standardowy zabieg usuwania złogów bakteryjnych i kamienia nazębnego. Następnie pacjentów losowo przydzielono do czterech grup: otrzymującej placebo; z dwutygodniową kuracją antybiotykową; z sześciomiesięcznym przyjmowaniem trzech gramów omega-3 dziennie i małej dawki aspiryny; a także z połączeniem obu schematów.

Stan pacjentów oceniano po trzech, sześciu i 12 miesiącach. Kryterium powodzenia było występowanie nie więcej niż czterech głębokich kieszonek przyzębnych po leczeniu. W grupie placebo taki wynik osiągnęło 23,1% uczestników. Połączenie antybiotyków z omega-3 i aspiryną nie przyniosło dodatkowych korzyści.

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Efekt po zakończeniu schematu

Badacze zauważyli, że sześć miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania omega-3 i aspiryny wyniki kliniczne w tej grupie pozostawały podobne do tych uzyskanych w momencie zakończenia leczenia. Naukowcy przypuszczają, że omega-3 może sprzyjać powstawaniu cząsteczek związanych z wygaszaniem stanu zapalnego i odbudową tkanek, a małe dawki aspiryny mogą wzmacniać ten proces.

Autorzy podkreślają, że wyniki nie oznaczają natychmiastowego zastąpienia antybiotyków w codziennej praktyce stomatologicznej. Uczestnicy badania nie mieli innych istotnych chorób ogólnoustrojowych ani stomatologicznych, dlatego wnioski wymagają weryfikacji w większych i bardziej zróżnicowanych grupach pacjentów. Omega-3 i aspirynę stosowano wyłącznie jako uzupełnienie profesjonalnego leczenia, a nie zamiast niego; aspiryna może również zwiększać ryzyko krwawienia i nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów.

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