Podczas sympozjum EORTC-NCI-AACR w Barcelonie w Hiszpanii przedstawiono wyniki wczesnego badania klinicznego kombinacji eksperymentalnego leku IACS-6274, bewacyzumabu i chemioterapii paklitakselem u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika, który jest trudny w leczeniu. Jak informuje News-Medical, u dziewięciu z 13 uczestniczek z guzami możliwymi do oceny na podstawie wyników skanowania odnotowano potwierdzoną częściową odpowiedź: guzy zmniejszyły się o co najmniej 30%.

Wyniki wczesnego badania

W badaniu fazy I uczestniczyło 14 pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika w wieku od 45 do 75 lat, a mediana wieku wynosiła 56 lat. W 13 z 14 przypadków guzy nie reagowały na terapię lekami platynowymi. U trzech uczestniczek choroba pozostała stabilna, a jedna wycofała się z badania z powodu wczesnej progresji klinicznej, dlatego nie wykonano ponownego skanowania w celu oceny guza.

Po 12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia chorobę udało się kontrolować u 11 z 13 ocenianych uczestniczek, czyli u 85%. U dziesięciu z 13 pacjentek częściowa odpowiedź lub stabilizacja choroby utrzymywały się przez co najmniej cztery miesiące. W przypadku części uczestniczek czas trwania leczenia przekroczył 37 miesięcy.

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Bezpieczeństwo i dalsze badania

Uczestniczki przyjmowały doustnie IACS-6274 w dawce 120 lub 180 mg dwa razy dziennie wraz z bewacyzumabem i paklitakselem. Badacze ocenili oba schematy dawkowania jako dobrze tolerowane. Do częstych łagodnych działań niepożądanych należały nudności, zmęczenie, wypadanie włosów, anemia, krwawienia z nosa, neutropenia, podwyższony poziom enzymów wątrobowych, zaburzenia stanu paznokci oraz zaburzenia widzenia. Poważniejsze działania niepożądane, w tym neutropenię, podwyższone ciśnienie tętnicze i anemię, skutecznie leczono; nie odnotowano działań niepożądanych ograniczających dawkę terapii.

Badacze analizowali również próbki guzów i krwi. U ośmiu z 14 uczestniczek wykryto utratę ASNS, a sześć z tych ośmiu miało częściową odpowiedź według danych obrazowych. IACS-6274 jest inhibitorem GLS1 — enzymu związanego z wykorzystaniem glutaminy przez komórki nowotworowe. Autorzy planują włączyć do badania kolejnych 15 pacjentek, a jeśli skuteczność się utrzyma — następne 15.

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