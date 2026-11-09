W Kolumbii i na Jamajce strategia leczenia nadciśnienia preparatem złożonym w jednej tabletce okazała się skuteczniejsza niż zwykłe stopniowe przepisywanie kilku leków. O wynikach klastrowego randomizowanego badania klinicznego informuje News-Medical.

Badanie w 40 klinikach

Badanie CATCH trwało cztery lata i objęło 1706 pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, leczonych w 40 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Kolumbii i na Jamajce. W połowie klinik stosowano standardowe podejście: pacjenci rozpoczynali od jednego leku przeciwnadciśnieniowego, a lekarze stopniowo zwiększali dawkę lub dodawali inne leki, jeśli ciśnienie pozostawało niekontrolowane.

W pozostałych klinikach pacjentom przepisywano jedną tabletkę zawierającą dwa lub trzy leki obniżające ciśnienie. Pielęgniarki uczyły też uczestników samodzielnego mierzenia ciśnienia w domu przy użyciu przekazanego sprzętu i regularnie sprawdzały wyniki. Osobno doradca ds. zdrowia pomagał pacjentom przestrzegać zaleconego leczenia.

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Różnica po 18 miesiącach

Po 18 miesiącach skurczowe ciśnienie tętnicze w grupie otrzymującej preparat złożony spadło średnio o około 19 mm Hg. W grupie standardowego leczenia spadek wyniósł 9 mm Hg. Docelowy poziom — poniżej 130/80 mm Hg — osiągnęło niemal 70% uczestników grupy z jedną tabletką oraz 29% pacjentów otrzymujących standardową opiekę.

Sześć miesięcy po zakończeniu badania 75% uczestników grupy interwencyjnej nadal otrzymywało preparat złożony w jednej tabletce, finansowany przez ubezpieczenie lub programy państwowe, i utrzymywało lepszą kontrolę ciśnienia. Autorzy uznali takie podejście za potencjalnie trwałe dla krajów o niskich i średnich dochodach. Wyniki opublikowano w czasopiśmie JAMA jednocześnie z prezentacją podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2026 roku.

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