Kometa 220P/McNaught tego lata dwukrotnie gwałtownie zwiększyła jasność po tym, jak ogrzewanie przez Słońce spowodowało wyrzuty gazu i pyłu spod jej powierzchni. Podczas rozbłysków w przestrzeń kosmiczną trafiły dziesiątki lub setki miliardów funtów pyłu kometarnego, który rozpraszał światło słoneczne i utworzył jaśniejszą komę wokół jądra.

Jak podaje Space.com, pod koniec maja widoma wielkość gwiazdowa komety wynosiła +17,39. W ciągu mniej niż 14 godzin zmieniła się na +11,05, co oznaczało gwałtowny wzrost jasności, a 2 czerwca osiągnęła +8,23. To na krótko umożliwiło obserwacje 220P/McNaught przez lornetkę 10×50 z ciemnej lokalizacji.

Drugi rozbłysk w lipcu

Pod koniec lipca kometa doświadczyła kolejnego wyrzutu. Jej jasność wzrosła z +14 wielkości gwiazdowej 28 lipca do +6,1 6 sierpnia. Badacze wiążą to zjawisko z sublimacją lodów — bezpośrednim przejściem substancji, w tym wody, dwutlenku węgla i azotu, w gaz. Ciśnienie gazu wydostającego się na zewnątrz niszczy poszczególne obszary pyłowej skorupy komety.

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Pyłowa otoczka wokół jądra

Zgodnie z modelami zbudowanymi na podstawie obserwacji cząstki pyłu o rozmiarach milionowych części metra oddalały się od komety z prędkością około 390 metrów na sekundę. Naukowiec Josep M. Trigo-Rodríguez oświadczył, że oddzielenie lokalnych części skorupy utworzyło bogatą w pył otoczkę i zwiększyło jasność obiektu 250 razy w ciągu pół doby.

220P/McNaught została odkryta przez australijskiego odkrywcę komet Roberta McNaughta w 2004 roku. Jest to krótkookresowa kometa z rodziny Jowisza, która okrąża Słońce w ciągu około pięciu i pół roku. Po najbliższym w tym razem podejściu do Ziemi 12 października słabnie i zmierza ku najdalszemu punktowi swojej orbity. Wyniki badań opublikowano 3 listopada w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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