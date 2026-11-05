W Wielkiej Brytanii 51-letni aktor i komik Russell Brand został uznany za winnego zgwałcenia kobiety w 2009 roku oraz napaści seksualnych na trzy inne kobiety. Informuje o tym CBS News.

Zarzuty wobec Branda

Według portalu Brandowi postawiono trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści seksualnej oraz jeden zarzut usiłowania nieprzyzwoitego napastowania. Nie przyznał się do postawionych mu zarzutów.

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Oświadczenia sześciu kobiet

Zarzuty opierały się na oświadczeniach sześciu kobiet. Według CBS News dotyczyły one wydarzeń z dziesięcioletniego okresu — od 1999 do 2009 roku. Oświadczenia sześciu kobiet obejmują cały okres między 1999 a 2009 rokiem, a nie tylko ogólnie incydent datowany na 2009 rok.

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