Sąd Okręgowy w Tokio skazał Shinji Saito, byłego członka japońskiego tria komediowego Jungle Pocket, na cztery lata więzienia za napaść seksualną na koleżankę podczas nagrań telewizyjnych. Jak informuje The Japan Times, wyrok wobec 44-letniego komika ogłoszono 16 listopada.

Okoliczności sprawy

Sąd uznał Saito za winnego wymuszonego stosunku seksualnego i nieprzyzwoitej napaści. Według sądu, w lipcu 2024 roku w autobusie ekipy realizującej program telewizyjny, gdy byli sami między nagraniami w tokijskiej dzielnicy Shinjuku, obmacywał kobietę w wieku od 20 do 29 lat i zmusił ją do seksu oralnego.

Saito przyznał, że doszło do czynności seksualnych, jednak nie przyznał się do winy. Twierdził, że kobieta rzekomo zachowywała się tak, jakby podobał jej się kontakt, i na koniec go pocałowała. Obrona oświadczyła także, że komik nie miał wpływu na jej karierę.

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Ustalenia sądu

Prokuratura podkreślała, że pokrzywdzona stawiała opór, lecz nie mogła w pełni przeciwstawić się działaniom Saito ze względu na nierówność ich pozycji: mógł on wpływać na jej zatrudnienie, mimo że poznali się tego samego dnia. Sąd zgodził się z tym argumentem, uznając, że nierównowaga sił wyjaśnia, dlaczego kobiecie trudno było stawiać opór i zgłosić incydent.

Sędzia Yuko Ito uwzględniła również fakt, że kobieta opowiadała matce i znajomemu o dyskomforcie po spotkaniu oraz skonsultowała się z psychiatrą. W orzeczeniu stwierdzono, że Saito nie wyraził skruchy i przedstawiał nielogiczne uzasadnienia swoich działań.

Wykluczenie z tria

Agencja Yoshimoto Kogyo rozwiązała kontrakt z Saito w październiku 2024 roku po przekazaniu jego sprawy prokuratorom. Jungle Pocket zostało założone w 2006 roku przez Saito, Hirohisę Otę i Otake. Trio specjalizowało się w komedii skeczowej i zajęło drugie miejsce w konkursie King of Conte stacji TBS w 2016 roku.

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