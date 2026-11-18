Komisarz MLB Rob Manfred oświadczył, że właściciele klubów nie są gotowi ratyfikować nowej umowy zbiorowej bez wprowadzenia górnego i dolnego limitu płac. Z powodu sporu ze związkiem zawodowym graczy lokaut w lidze może rozpocząć się 2 grudnia i zagrozić sezonowi 2027, informuje The Guardian.

Obecna pięcioletnia umowa zbiorowa wygasa 1 grudnia o godz. 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego. W przypadku lokautu MLB zawiesi wszystkie transfery i podpisywanie kontraktów. Może to być dziesiąte wstrzymanie pracy w baseballu od 1972 roku.

Stanowisko właścicieli klubów

Manfred powiedział, że według oceny ligi większość kibiców popiera wprowadzenie limitu płac i minimalnego poziomu wydatków na skład. Oświadczył, że taki model popiera 70% fanów, i nazwał równowagę konkurencyjną poważnym problemem MLB.

Zgodnie z proponowanym przez MLB schematem, w 2028 roku sztywny limit płac wyniósłby 258,2 mln dolarów, a poziom minimalny — 180,2 mln dolarów. Zespołom pozwolono by wydawać co najmniej 90% tego minimum, czyli 162,18 mln dolarów, lecz w ciągu trzech lat musiałyby w pełni spełnić wymóg minimalnych wydatków.

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Zastrzeżenia związku zawodowego

Plan przewiduje również ograniczenia dotyczące indywidualnych kontraktów oraz, według twierdzenia MLB, podział przychodów w proporcji 50 do 50. Jednocześnie związek MLBPA sprzeciwia się definicji przychodów i wydatków proponowanej przez kierownictwo ligi. Gracze oświadczyli, że nigdy nie zaakceptują limitu płac.

Ze swojej strony gracze zaproponowali wprowadzenie podatku od uczciwości konkurencyjnej dla klubów, które nie osiągają minimalnego funduszu płac. Domagają się również podniesienia progu podatku od luksusu i rozszerzenia praw do arbitrażu płacowego. Manfred oskarżył związek o brak znaczącego zbliżenia się do stanowiska właścicieli.

Ostatni raz kierownictwo baseballu proponowało limit płac w 1994 roku. Doprowadziło to wówczas do strajku, który trwał niemal osiem miesięcy, oraz do odwołania World Series po raz pierwszy od 90 lat.

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