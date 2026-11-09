Komisarz policji Izraela Dani Lewi zwrócił się do prokurator generalnej Gali Baharav-Miary z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia szeroko zakrojonych nominacji kadrowych w policji bez podpisu ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak informuje „Jerusalem Post”, decyzje w sprawie tych nominacji podjęto kilka tygodni temu, jednak nadal nie weszły one w życie.

Wakujące stanowiska kierownicze

Ben-Gwir, który nadzoruje izraelską policję, ma ostateczne uprawnienia w sprawie mianowania wyższych oficerów i musi podpisać odpowiednie decyzje. We wrześniu poinformował Lewiego, że do wyborów 27 października nie będzie nowych nominacji wyższych oficerów, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Według gazety Lewi uważa decyzje kadrowe za pilne z powodu braku stałych kierowników na szeregu stanowisk dowódczych, w tym w okręgach, podokręgach i komisariatach. Wśród wakatów jest stanowisko szefa okręgu, które zwolniło się po rezygnacji zastępcy komisarza Amira Cohena. Obecnie obowiązki szefa pełni jego zastępca.

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Oczekiwane są również nominacje szefów podokręgów i komisariatów w różnych częściach kraju, w tym w podokręgu Ajalon w rejonie Tel Awiwu, którego dowódca ma przejść na emeryturę w najbliższych dniach.

Konflikt z ministrem

Wniosek Lewiego zaostrzył jego konflikt z Ben-Gwirem. Dzień wcześniej minister powiedział w wywiadzie, że szef policji jest „zakładnikiem” prokurator generalnej. Oskarżył również Lewiego o naruszenia przepisów budowlanych i twierdził, że Baharav-Miara nie podjęła w tej sprawie działań. Twierdzenia te nie zostały potwierdzone.

Lewi objął kierownictwo policji w sierpniu 2024 roku z rekomendacji Ben-Gwira. Według „Jerusalem Post” szef policji uważa, że minister celowo opóźnia nominacje z powodu napiętych relacji między nimi, a zwrócenie się do prokurator generalnej ma określić drogę prawną do ich przeprowadzenia. W chwili publikacji Ben-Gwir nie odpowiedział na wniosek Lewiego.

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