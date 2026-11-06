W Wielkiej Brytanii komisarz londyńskiej Metropolitan Police Mark Rowley oświadczył, że po skazaniu aktora i komika Russella Branda do organów ścigania prawdopodobnie zgłoszą się inne domniemane ofiary. Informuje o tym TimesLIVE.

Wyrok wobec Branda

Londyński sąd w czwartek uznał 51-letniego Branda za winnego zgwałcenia jednej kobiety i napaści seksualnej na trzy kolejne. Wyrok ma zostać mu wymierzony w poniedziałek, a aktorowi grozi długa kara więzienia.

Rowley w wywiadzie dla BBC zaznaczył, że po skazaniu znanych osób za przestępstwa seksualne nowe domniemane ofiary często zgłaszają się na policję. Według niego wyrok skazujący może dać ludziom pewność, że ich zeznaniom uwierzą.

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Inne śledztwa

Policja bada również dwa kolejne zgłoszenia dotyczące domniemanych gwałtów, w których pojawia się Brand. W jednym z tych przypadków domniemana ofiara miała wówczas 16 lat.

Premier Andy Burnham podkreślił odwagę ofiar, które opowiedziały o działaniach Branda. Oświadczył, że nie znał pełnej skali zachowania byłego komika, gdy w 2014 roku publicznie wyraził dla niego poparcie.

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