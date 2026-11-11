W Australii komisarz policji Australii Zachodniej Col Blanch stwierdził, że konstabl Lachlan Costello miał ogromne szczęście, że zachował pracę po otrzymaniu kary dyscyplinarnej. Dotyczyła ona naszywki na jego kamizelce oraz wyłączenia kamery nasobnej podczas zatrzymania 16-letniego nastolatka w Geraldton we wrześniu 2024 roku. Jak podaje ABC News Australia, na kamizelce konstabla widniał napis FOLD CTS.

Kara dyscyplinarna

Blanch nazwał takie zachowanie niedopuszczalnym w każdych okolicznościach. Jak powiedział, Costello pozostawiono na tym samym stopniu w ramach kary dyscyplinarnej, jednak nadal służy w policji.

Komisarz przekazał, że kara dotyczyła również wyłączenia przez Costello kamery nasobnej wbrew policyjnym zasadom. Ostrzegł, że funkcjonariusz straci pracę, jeśli dopuści się kolejnego naruszenia, i dodał, że konstabl jest objęty ścisłym nadzorem.

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Wyjaśnienie napisu

Według Blancha fraza na naszywce wiąże się z terminem rugby oznaczającym ostrą grę. W użyciu potocznym wyrażenie to może również oznaczać tak silne uderzenie, że człowiek upada. Komisarz zaznaczył, że Costello trenuje młodzież i uprawia sport z wieloma dziećmi w społeczności, jednak taki napis nie powinien znaleźć się na kamizelce policjanta podczas wykonywania obowiązków.

Nagranie uzyskane przez ABC pokazuje, jak Costello zakłada nastolatkowi kajdanki i umieszcza go w samochodzie w celu przesłuchania, a około 90 sekund później wyłącza kamerę nasobną. Później na nagraniu najwyraźniej zauważa kamerę kolegi i na chwilę podnosi rękę, aby ją zasłonić.

Blanch odrzucił twierdzenia Aboriginal Legal Service, że policjanci często wyłączają kamery nasobne. Jednocześnie obiecał zbadać tę sprawę, jeśli zostaną przedstawione dowody.

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