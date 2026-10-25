W pakistańskim Rawalpindi komisarz dywizji Rawalpindi polecił Urzędowi Rozwoju Rawalpindi (RDA) wdrożyć cyfrowy system zarządzania finansami, aby zapobiegać oszustwom finansowym, informuje Dawn. Sprawę rozpatrzono na spotkaniu poświęconym cyfryzacji operacji finansowych i administracyjnych tej instytucji, w którym uczestniczył dyrektor generalny RDA Salman Ghani.

Cyfrowe operacje finansowe

Komisarz polecił odpowiedzialnym urzędnikom wdrożenie systemu, który ma zwiększyć przejrzystość, efektywność, rozliczalność i skuteczność pracy RDA. Podkreślił, że transformacja cyfrowa jest konieczna do modernizacji instytucji publicznych i poprawy świadczenia usług publicznych.

Wydziałowi finansowemu RDA polecono stosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w operacjach finansowych, prowadzeniu dokumentacji i oficjalnej korespondencji. Według komisarza skuteczne wykorzystanie technologii pomoże ograniczyć procedury ręczne, poprawić współpracę między departamentami i zapewnić terminowe rozpatrywanie spraw służbowych.

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Nadzór i planowanie

Komisarz zwrócił również uwagę na potrzebę dokładnego prowadzenia ewidencji finansowej i wzmocnienia mechanizmów monitorowania za pomocą systemów cyfrowych. Wydział finansowy oraz inne dyrekcje RDA otrzymały polecenie podjęcia skoordynowanych działań w celu wdrożenia proponowanego systemu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami rządowymi.

Ponadto podkreślił znaczenie lepszego planowania finansowego, efektywnego wykorzystania zasobów i regularnego monitorowania pracy jednostek w celu wzmocnienia kontroli administracyjnej i rozliczalności instytucjonalnej. Przedstawiciele RDA omówili usprawnienie obowiązujących procedur finansowych i administracyjnych oraz mają określić obszary wymagające zmian cyfrowych.

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