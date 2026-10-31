W Kenii Komisja ds. Podziału Dochodów (CRA) zaproponowała przekazanie 47 hrabstwom 457,28 mld szylingów jako ich udziału w dochodach krajowych w roku finansowym kończącym się 30 czerwca 2028 roku. To o 29,28 mld szylingów więcej niż 428 mld szylingów, które jednostki zdecentralizowane otrzymały w bieżącym roku finansowym, informuje Nation Kenya.

Podział dochodów

Propozycja CRA opiera się na prognozowanych dochodach podlegających podziałowi w wysokości 3,24 bln szylingów. Rządowi krajowemu proponuje się przekazać 2,78 bln szylingów, hrabstwom — 457,28 mld szylingów, a kolejne 10,25 mld szylingów — do Funduszu Wyrównawczego.

Przewodnicząca CRA Mary Chebukati oświadczyła, że zwiększenie ma pokryć wynagrodzenia pracowników systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC), wdrożenie czwartego cyklu płatności dla urzędników państwowych i publicznych, realizację układu zbiorowego dla pielęgniarek i położnych, a także trzyprocentowy wzrost świadczenia usług przez hrabstwa.

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Jak podkreśliła, proponowany udział hrabstw stanowi 22,3% ostatnich skontrolowanych i zatwierdzonych dochodów krajowych. Przewyższa to konstytucyjne minimum 15% przewidziane w artykule 203 ust. 2 Konstytucji Kenii.

Wydatki władz hrabstw

Komisja zaleciła również Senatowi podniesienie limitu wydatków bieżących zgromadzeń hrabstw do 50,36 mld szylingów w roku finansowym 2027/2028. To o 11,17 mld szylingów więcej od obecnego limitu wynoszącego 39,19 mld szylingów. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć między innymi na wynagrodzenia, wydatki operacyjne, zwrot kosztów transportu, szkolenia oraz nowy model kadrowy.

Tymczasem Rada Gubernatorów Kenii poinformowała o opóźnieniu w wypłacie 8,9 mld szylingów przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników UHC, których hrabstwa zaczęły przenosić na stałe stanowiska z zabezpieczeniem emerytalnym. Przewodniczący rady Mutomi Njuki wezwał do pilnego przekazania tych środków. Rekomendacje CRA muszą przejść przewidzianą prawem procedurę rozpatrywania budżetu.

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