W Republice Południowej Afryki Komisja Madlangi stwierdziła, że biznesmen Suliman Carrim naruszył warunek zwolnienia za kaucją. Zgodnie z nim jego prawnicy mieli osobiście stawić się przed komisją w ciągu 48 godzin, aby uzgodnić kolejne stawiennictwo Carrima w celu kontynuowania zeznań.

List zamiast osobistego stawiennictwa

Jak informuje TimesLIVE, prawnicy Carrima wysłali do komisji list, w którym zwrócili uwagę na orzeczenie Sądu Magistrackiego w Pretorii dotyczące kaucji. Jednocześnie nie stawili się przed komisją osobiście, jak przewidywał warunek zwolnienia za kaucją.

Rzecznik komisji Jeremy Michaels oświadczył, że prawnicy nie podjęli działań przewidzianych odpowiednim warunkiem. Według niego w rezultacie Carrim nie spełnił warunku zwolnienia za kaucją.

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Kaucja i zatrzymanie

W środę sąd wyznaczył Carrimowi kaucję w wysokości 100 tys. randów w sprawie związanej z jego niestawiennictwem przed komisją w celu kontynuowania zeznań. Sąd zaznaczył również, że nieprzestrzeganie któregokolwiek z warunków może zostać uznane za naruszenie warunków zwolnienia za kaucją i prowadzić do wydania nakazu aresztowania.

Wcześniej w tym miesiącu Carrim został zatrzymany na międzynarodowym lotnisku O.R. Tambo po tym, jak nie stawił się przed komisją.

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