W Waszyngtonie w USA niezależna komisja Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) rozpoczęła ocenę, czy kraje obu Ameryk zachowały status eliminacji endemicznej transmisji odry. Szczególną uwagę poświęci USA, Meksykowi i Gwatemali, które mogą utracić ten status, informuje Al Jazeera.

Kryteria zachowania statusu

Regionalna Komisja Monitorowania i Ponownej Weryfikacji jest niezależną grupą specjalistów w dziedzinie epidemiologii, zdrowia publicznego i wirusologii. Analizuje raporty wszystkich 35 państw członkowskich PAHO, w tym dane epidemiologiczne za 2025 rok i pierwszą połowę 2026 roku.

Kraj traci status eliminacji odry, jeśli ten sam szczep wirusa jest nieprzerwanie przenoszony na jego terytorium lub w określonym obszarze geograficznym przez co najmniej 12 miesięcy. Aby ustalić związki między zakażeniami, specjaliści stosują sekwencjonowanie genetyczne i analizują drogi rozprzestrzeniania się wirusa. Uwzględniają również poziom wyszczepienia, możliwości systemu nadzoru nad chorobą oraz szybkość reagowania na ogniska zakażeń.

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Sytuacja w obu Amerykach

USA mają status eliminacji endemicznej transmisji odry od 2000 roku, jednak od stycznia 2025 roku trwają tam ogniska zakażeń. W Meksyku również odnotowuje się przedłużoną transmisję wirusa. Oprócz tych krajów i Gwatemali w grupie ryzyka znajdują się Peru i Boliwia. Kanada utraciła odpowiedni status w listopadzie.

Według PAHO od stycznia do października 2026 roku w 17 krajach i terytoriach obu Ameryk potwierdzono 57 666 przypadków odry. Komisja będzie pracować w Waszyngtonie do piątku, po czym przekaże zalecenia dyrektorowi PAHO Jarbasowi Barbosie, który podejmie ostateczną decyzję. Oficjalne ogłoszenie jest oczekiwane na początku przyszłego tygodnia.

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