W Islamabadzie Komisja Informacyjna Pakistanu zobowiązała Sekretariat Zgromadzenia Narodowego do przekazania szczegółowych informacji o wydatkach, rekompensatach za podróże, świadczeniach i przywilejach przewodniczących oraz członków stałych komisji parlamentarnych i podkomisji. Decyzję podjęto po odwołaniu dziennikarki Saddii Mazhar, informuje Dawn.

Odpowiedzi na 13 pytań

21 czerwca dziennikarka złożyła wniosek o informacje dotyczące pracy i wydatków finansowych komisji parlamentarnych od stycznia 2025 roku. Poprosiła o wykazy stałych komisji i podkomisji, liczbę odbytych przez nie posiedzeń, łączne wydatki na te posiedzenia, dane o wypłatach należności z tytułu podróży służbowych członkom i przewodniczącym komisji, a także informacje o innych świadczeniach i wypłatach dla parlamentarzystów.

Po tym, jak Sekretariat Zgromadzenia Narodowego nie udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi, Mazhar 5 lipca złożyła odwołanie do Komisji Informacyjnej. Sekretariat przekazał wnioskodawczyni swoje odpowiedzi, jednak oświadczyła ona, że poza pytaniem o wykaz stałych komisji 13 innych pytań pozostało bez odpowiedzi.

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Termin dla sekretariatu

Komisja, po zbadaniu odpowiedzi i informacji na oficjalnej stronie internetowej Zgromadzenia Narodowego, uznała, że znaczna część danych parlamentarnych została już opublikowana. Jednocześnie zaznaczyła, że materiały te nie zawierają konkretnych odpowiedzi na wniosek dziennikarki.

Komisja Informacyjna poleciła sekretarzowi Zgromadzenia Narodowego, aby w ciągu 10 dni udzielił pełnych i jasnych odpowiedzi na pytania od drugiego do czternastego. Rozpatrzenie wykonania tego zarządzenia wyznaczono na 19 listopada. Pakistańska ustawa o prawie dostępu do informacji z 2017 roku pozwala obywatelom składać wnioski do organów publicznych, w tym dotyczące przyznawania świadczeń, przywilejów, kontraktów i umów.

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