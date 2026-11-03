W prowincji Gauteng w Republice Południowej Afryki Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka (SAHRC) opublikowała raport dotyczący kryzysu w zaopatrzeniu w wodę i sanitacji. Dokument zaprezentowano 2 listopada po przesłuchaniach, które odbyły się od 19 do 21 maja z udziałem ośmiu organów odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę, informuje Daily Maverick.

W dniu prezentacji mieszkańcy Parktown West i okolicznych obszarów protestowali przed biurem Johannesburg Water w dzielnicy Newtown w Johannesburgu. Według publikacji niektóre gospodarstwa domowe pozostawały bez wody z kranu nawet przez 12 tygodni.

Przyczyny przerw

SAHRC powiązała regularne przerwy z przestarzałą i zużytą infrastrukturą komunalną, stratami wody spowodowanymi nienaprawionymi wyciekami oraz niewystarczającą wydajnością stacji pomp i zbiorników. W raporcie wskazano również na problemy na dużą skalę z oczyszczaniem ścieków, które prowadzą do poważnego zanieczyszczenia rzek.

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Według ustaleń komisji problemy techniczne pogłębiają niedobór specjalistów, w tym inżynierów i operatorów procesów technologicznych, nieusunięte naruszenia przy wydatkowaniu środków oraz słabe ściąganie opłat. SAHRC przedstawiła osiem zaleceń dotyczących reagowania na kryzys.

Nowe przerwy i realizacja zaleceń

3 listopada spółka Rand Water poinformowała o zakrojonych na szeroką skalę przerwach w dostawach wody w Ekurhuleni, Tshwane i Lesedi, a także w trzech gminach prowincji Mpumalanga. Według spółki przyczyną była przerwa w dostawach energii elektrycznej w East Rand, która zatrzymała pracę stacji pomp Mapleton.

Podczas dochodzenia SAHRC ośmiu z dziewięciu szefów gmin lub miast musiało zostać wezwanych nakazami sądowymi. Komisarz Henk Boshoff oświadczył, że współpraca z komisją jest obowiązkiem prawnym. Jednocześnie zalecenia SAHRC nie są wiążące: w kwietniu 2026 roku Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek komisji o zgodę na odwołanie od orzeczenia, które potwierdziło, że nie ma ona uprawnień egzekucyjnych podobnych do uprawnień Rzecznika Ochrony Publicznej.

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