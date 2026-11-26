We Francji deputowani Zgromadzenia Narodowego i senatorowie nie zdołali osiągnąć kompromisu w sprawie projektu budżetu ubezpieczeń społecznych na 2027 rok. Dokument zwrócono do niższej izby parlamentu do dalszego rozpatrzenia, informuje Anadolu Agency.

Negocjacje w komisji nie przyniosły rezultatu

Wspólna komisja parlamentarna, w skład której weszło siedmiu deputowanych Zgromadzenia Narodowego i siedmiu senatorów, nie zdołała uzgodnić tekstu projektu ustawy podczas rozmów w czwartek rano. Projekt ustawy musi teraz przejść kolejne czytanie w niższej izbie, po czym ponownie zostanie przekazany do Senatu.

Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że rząd będzie nadal poszukiwał porozumienia. Ponowne rozpatrzenie dokumentu w Zgromadzeniu Narodowym ma rozpocząć się 7 grudnia.

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Spór o reformę emerytalną

W październiku Zgromadzenie Narodowe odrzuciło projekt budżetu, a 18 listopada Senat istotnie go zmienił i zatwierdził: 201 głosów za, 124 przeciw. Jednym z głównych punktów spornych było zawieszenie reformy emerytalnej z 2023 roku, na które rząd zgodził się w ubiegłym roku. Senat dążył do przywrócenia reformy od 2027 roku, czemu sprzeciwiało się wielu deputowanych Zgromadzenia Narodowego.

Rząd planuje zmniejszyć deficyt systemu ubezpieczeń społecznych z oczekiwanych 21,8 mld euro w 2026 roku do 12,7 mld euro w 2027 roku. Proponowane działania przewidują oszczędności w wydatkach na ochronę zdrowia oraz zmiany w świadczeniach emerytalnych.

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