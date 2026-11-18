Komisja Kongresu USA oświadczyła, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza aktywnie poszukuje najnowocześniejszych chipów półprzewodnikowych Nvidia, aby rozwijać zdolności wojskowe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Wynika to z dorocznego raportu Komisji ds. Oceny Stosunków Gospodarczych i Bezpieczeństwa USA–Chiny, informuje CNBC.

W dokumencie stwierdzono, że Chiny próbują omijać amerykańskie kontrole eksportowe, aby uzyskać zaawansowane półprzewodniki potrzebne do wzmacniania technologii wojskowych. Raport komisji został przedstawiony Kongresowi USA w 2026 roku.

Luka technologiczna

Autorzy raportu wskazali, że chińscy producenci, w tym Huawei i Cambricon, pozostają w tyle za Nvidią i innymi amerykańskimi firmami, w tym Advanced Micro Devices, w produkcji zaawansowanych chipów. Według oceny komisji Chiny osiągnęły pewien postęp, jednak wciąż nie usunęły kluczowych ograniczeń w produkcji układów logicznych i pamięci, sprzętu do produkcji półprzewodników oraz ekosystemu oprogramowania CUDA firmy Nvidia.

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Komisja uważa, że różnica w dostępnej mocy obliczeniowej pozostaje znacząca, przede wszystkim z powodu amerykańskich ograniczeń eksportowych dotyczących zaawansowanych chipów.

Dostęp przez państwa trzecie

W raporcie zaznaczono również, że chińskie firmy uzyskiwały zdalny dostęp do chipów Nvidia za pośrednictwem centrów danych w państwach trzecich, w tym w Malezji. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA wydało we wtorek przepis mający zablokować ten sposób dostępu.

Krok ten nastąpił po krytyce ze strony sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta oraz członków Kongresu, którzy twierdzili, że Departament Handlu niewystarczająco przeciwdziała przekierowywaniu zaawansowanych chipów Nvidia do Chin z naruszeniem kontroli eksportowych. Kongres utworzył Komisję ds. Oceny Stosunków Gospodarczych i Bezpieczeństwa USA–Chiny w 2000 roku, aby monitorować skutki stosunków handlowych i gospodarczych obu państw dla bezpieczeństwa narodowego USA.

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