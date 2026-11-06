Narodowa Komisja Planowania Stolicy USA (NCPC) zatwierdziła plany budowy łuku triumfalnego między Pomnikiem Lincolna a Narodowym Cmentarzem w Arlington. Decyzję poparto stosunkiem ośmiu głosów do czterech po niemal dziewięciogodzinnym posiedzeniu, informuje The Hill.

Głosowanie po wysłuchaniach

Przed głosowaniem komisja wysłuchała ponad 100 publicznych wystąpień, a większość ich uczestników sprzeciwiała się projektowi. Wirtualna transmisja posiedzenia została przerwana około godziny 14:30 czasu wschodniego USA podczas wysłuchania publicznego. Mniej więcej 40 minut później posiedzenie wznowiono, a transmisję przeniesiono na kanał NCPC w serwisie YouTube po awarii na oficjalnej stronie rządowej.

Zastępca przewodniczącego NCPC Stuart Levenbach oświadczył, że rolą komisji jest ocena celu projektu z punktu widzenia jego projektu architektonicznego. Jak powiedział, łuk ma przekształcić rondo komunikacyjne w monumentalną bramę.

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Lokalizacja i zastrzeżenia krytyków

Łuk ma zostać umieszczony na Columbia Plaza w pobliżu Arlington Memorial Bridge. Według informacji gazety ma on symbolicznie połączyć Waszyngton i stan Wirginia jako znak jedności po narodowym podziale, który doprowadził do wojny secesyjnej w latach 60. XIX wieku.

Uczestnicy wysłuchania publicznego wezwali komisję, aby nie zatwierdzała planu. Niektórzy z nich nazwali budowlę obrazą dla wojskowych i ich krewnych pochowanych na cmentarzu w Arlington, a także twierdzili, że jest to projekt próżności zainicjowany przez Trumpa. Inni wyrażali obawy dotyczące możliwego wpływu łuku na przestrzeń powietrzną Waszyngtonu; jeden z mówców wspomniał o zderzeniu w powietrzu nad rzeką Potomak w 2025 roku, w którym zginęło 67 osób.

Demokratyczny kongresmen Jared Huffman również sprzeciwił się budowie łuku, podkreślając, że jego zdaniem brakuje zgody Kongresu. Przewodniczący NCPC Mark Paoletta nie zgodził się z tym, powołując się na zezwolenie Kongresu z 1925 roku dla Komisji Arlington Memorial Bridge. Republikanie Andrew Clyde i Brian Mast natomiast poparli projekt.

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