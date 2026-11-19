W Stanach Zjednoczonych ponadpartyjna komisja Kongresu wezwała ustawodawców do uznania zatrzymania przez Chiny setek statków pływających pod panamską banderą za formę „przymusu ekonomicznego” oraz do umożliwienia prezydentowi odpowiedzi sankcjami. Poinformował o tym South China Morning Post.

Komisja zaleciła również zwrócenie się do Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ w celu utworzenia oficjalnego rejestru możliwego wykorzystywania przez Pekin dostępu do portów jako narzędzia nacisku. Ustawodawcom zaproponowano polecenie Federalnej Komisji Morskiej USA przeprowadzenia dochodzenia i przedstawienia raportu w ciągu 90 dni.

Liczba zatrzymań wzrosła

Według danych Tokyo Memorandum of Understanding, zebranych przez Lloyd’s List, średnia liczba zatrzymań statków pod panamską banderą w chińskich portach wzrosła z około 21 miesięcznie w ubiegłym roku do 140 w maju. Komisja oszacowała łączną liczbę takich przypadków na prawie 500. W lipcu wskaźnik spadł do 16 po negocjacjach delegacji Panamy w Pekinie.

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Zatrzymania miały miejsce w tle sporu o terminale Balboa i Cristobal na Kanale Panamskim. W styczniu Sąd Najwyższy Panamy unieważnił koncesję z 1997 roku oraz jej przedłużenie z 2021 roku dla Panama Ports Company, spółki zależnej CK Hutchison. W lutym Panama przejęła kontrolę nad terminalami i przekazała je jednostkom Maersk oraz MSC na okres do 18 miesięcy, podczas gdy przygotowywany jest nowy przetarg.

Stanowisko Chin

Ambasada Chin w Waszyngtonie nazwała oskarżenia „całkowicie bezpodstawnymi” i oświadczyła, że chińskie organy przeprowadzały rutynowe inspekcje statków zgodnie z prawem i przepisami. Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian oświadczył w lipcu, że władze portowe mają prawo kontrolować zagraniczne statki ze względów bezpieczeństwa oraz zatrzymywać te z poważnymi uchybieniami do czasu ich usunięcia.

Odwołał się również do danych wskazujących na nieproporcjonalnie wysoki udział wypadków z udziałem statków pod panamską banderą na chińskich wodach. Jednocześnie komisja w swoim raporcie twierdzi, że Pekin wykazuje gotowość do wykorzystywania infrastruktury handlowej do wywierania presji politycznej poprzez zakłócenia operacyjne, wpływ regulacyjny i gospodarcze działania odwetowe.

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