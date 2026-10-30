Komisja prezydencka w Nigerii ustaliła, że 37 zatrzymanych podejrzewanych o nielegalne wydobycie kopalin zmarło w ubiegłym miesiącu w areszcie z powodu przepełnienia, silnego upału, odwodnienia i zaniedbań. Byli przetrzymywani przez funkcjonariuszy Nigeryjskiego Korpusu Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa w stanie Niger, podaje Daily Maverick.

Materiały przekazano prokuratorowi generalnemu

Rząd Nigerii z zadowoleniem przyjął ustalenia komisji. Minister spraw wewnętrznych Olubunmi Tunji-Ojo oświadczył, że raport przekazano prokuratorowi generalnemu w celu natychmiastowego podjęcia działań prawnych. Jednocześnie nie odpowiedział na pytania o to, kiedy rodziny zmarłych i ocaleni otrzymają odszkodowania.

Wśród zmarłych byli nastolatkowie. Ich śmierć wywołała protesty w Nigerii i nasiliła obawy dotyczące warunków panujących w aresztach oraz traktowania podejrzanych oczekujących na proces.

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Rodziny i ocaleni domagają się odpowiedzialności

Zainab Salihu, której syn zmarł w areszcie, powiedziała, że rodziny chciały jedynie, aby ich dzieci wróciły do domu żywe. Według niej śmierć zatrzymanych pogorszyła stan zdrowia jej męża, który później również zmarł. Reuters nie był w stanie zweryfikować okoliczności śmierci męża.

Ocalały Dauda Shehu wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników, którzy, jego zdaniem, okazali lekceważenie ludzkiego życia. Inny ocalały, Abdulsalam Yakubu, oświadczył, że władze działają powoli, i zażądał zwrotu motocykli, telefonów, sprzętu wydobywczego i złota, które, jak powiedział, skonfiskowano podczas zatrzymania.

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