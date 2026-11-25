Komisja ekspercka w Niemczech przedstawiła 51 rekomendacji dotyczących zaostrzenia regulacji pracy seksualnej oraz przeciwdziałania przymusowi, wyzyskowi i handlowi ludźmi. Wśród propozycji jest odpowiedzialność karna klientów za korzystanie z usług niezarejestrowanych pracownic seksualnych, informuje Tagesschau.

Federalna minister ds. rodziny Karin Prien rok temu zwróciła się do komisji o przygotowanie propozycji zapobiegania przymusowi, wyzyskowi i handlowi ludźmi. W jej skład weszło 12 specjalistów z dziedziny nauki, działalności organów ścigania, zwalczania handlu ludźmi, regulacji platform, pracy socjalnej i ochrony zdrowia. Przewodniczącym komisji był kryminolog i prawnik Tillmann Bartsch.

Rejestracja i odpowiedzialność klientów

Od 2017 roku pracownice seksualne w Niemczech muszą się rejestrować, a burdele muszą uzyskać państwowe zezwolenie na działalność. Zdaniem komisji wymogi te są w praktyce często obchodzone, a część kobiet pozostaje bez odpowiedniej ochrony.

Eksperci proponują zezwolić na kupowanie usług seksualnych wyłącznie pod warunkiem, że pracownica seksualna jest zarejestrowana w organach władzy. Zalecają, aby rejestracja była bezpłatna i zapewniała wysoki poziom ochrony danych osobowych. Jednocześnie komisja nie proponuje karania niezarejestrowanych pracownic seksualnych, aby nie pogarszać ich sytuacji ani nie zwiększać ich zależności.

Zamiast tego komisja rekomenduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla klientów korzystających z usług niezarejestrowanych osób. Proponuje także ustanowienie odpowiedzialności karnej za prowadzenie placówki branży seksualnej bez państwowego zezwolenia oraz za zatrudnianie niezarejestrowanych pracownic seksualnych.

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Próg wieku i platformy cyfrowe

Komisja radzi podnieść minimalny wiek rejestracji z 18 do 21 lat. Dla ciężarnych pracownic seksualnych proponuje wprowadzić ochronę podobną do gwarancji dla pracownic najemnych: zakaz pracy przez sześć tygodni przed porodem i osiem tygodni po nim.

Wśród innych rekomendacji są rozszerzenie uprawnień kontrolnych policji we wszystkich krajach związkowych, kompleksowe uregulowanie cyfrowych platform służących do poszukiwania klientów oraz dopuszczenie prostytucji ulicznej wyłącznie na określonych warunkach po dłuższym okresie przejściowym.

Prien nazwała rekomendacje fundamentalną zmianą podejścia do prostytucji i oświadczyła, że omówi zmiany legislacyjne z innymi ministerstwami i krajami związkowymi. Przedstawiciele interesów pracownic seksualnych sprzeciwili się zaostrzeniu ograniczeń, twierdząc, że wyższy próg wieku i wymóg sprawdzania rejestracji mogą wypchnąć niezarejestrowane osoby do mniej chronionego nielegalnego sektora.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego pod koniec 2025 roku w Niemczech zarejestrowanych było 32 474 pracownic seksualnych. Łączną liczbę pracownic seksualnych w kraju szacuje się na od 200 tys. do 400 tys. osób.

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